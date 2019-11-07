خادم الحرمين الشريفين يبعث ببرقية تهنئة للشيخ خليفة بن زايد

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الخميس 7 نوفمبر 2019 خادم الحرمين الشريفين هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة فيه رئيساً للمجلس.

وقال خادم الحرمين الشريفين في البرقية التي أرسلها بهذه المناسبة: " يسرنا بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في سموكم رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، أن نبعث لسموكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

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