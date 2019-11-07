الملك سلمان يهنئ خليفة بن زايد بإعادة انتخابه رئيسا للإمارات

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة فيه رئيسا له لولاية رابعة مدتها 5 سنوات.

وبعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قال فيها: "يسرنا بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة فيكم رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، أن نبعث لسموكم باسم شعب وحكومة السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف العاهل السعودي، في برقيته: "نشيد كذلك بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

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والأربعاء، جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها 5 سنوات، وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته بالقيادة الرشيدة لرئيس الدولة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظه، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته، ويحقق طموحات شعبه الكريم.





الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد انتخب رئيسا للدولة من قبل "المجلس الأعلى للاتحاد" في الثالث من نوفمبر 2004.

كما رافق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان باني نهضة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مرحلة التأسيس في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتسلم قيادة الدولة بعد وفاة القائد المؤسس وقاد الدولة نحو مرحلة الإنجازات التي أسهمت في تمكين المواطن الإماراتي، وازدهار دولة الإمارات وتألقها محليا وعالميا.