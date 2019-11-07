أرامكو تبرم اتفاقات جديدة لتوريد النفط إلى الصين

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس أنها أبرمت اتفاقات تتعلق بمبيعات النفط الخام لعام 2020 مع خمسة عملاء صينيين مما يرفع الحجم الإجمالي بمقدار 151 ألف برميل يوميًا مقارنة بعقود الإمداد الخاصة بالعام الحالي.

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وبحسب رويترز ذكرت الشركة في بيان أن الاتفاقات الجديدة ستعزز مكانة الشركة كأكبر مورد للخام إلى الصين وتعكس الجهود التسويقية للشركة فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية والتوسع في السوق.

وكانت المملكة تعهدت بتوفير الإمدادات إلى الصين والهند بعد توقف وارداتهم من إيران بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.