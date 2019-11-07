شكرا لقرائتكم أمانة تبوك تحدد موعد قرعة الأراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-07 أمانة تبوك تحدد موعد قرعة الأراضي تكريمًا للمشاركين ضمن القوات السعودية في الأردن وسوريا متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي Advertisements حددت أمانة منطقة تبوك عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعامي 1395 – 1396هـ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعًا سكنية بمنطقة تبوك. ودعت الأمانة ممن قد استكملت بيانات منحهم، لحضور القرعة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وذلك في معرض الأمانة الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تمام الساعة العاشرة صباحًا.







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