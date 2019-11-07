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ساما: احذروا طلب شخصٍ التحويل من حسابك إلى طرف ثالث
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت مؤسسة النقد من الاستجابة لطلب شخص ما بتحويل أموال إلى شخص ثالث غير معلوم بالنسبة للشخص الذي يقوم بالتحويل.
وقالت المؤسسة في بيان لها : الحذر عند طلب شخصٍ ما تحويل مبلغ مالي من حسابك إلى شخص غير معروف بأي حجة كانت، حيث قد يكون هذا الشخص مشتبهًا فيه لدى الأجهزة المعنية.
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