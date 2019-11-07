2019-11-07

فيديو.. أغنام مسنة ومصابة بالجرب مُعدة للذبح في تبوك والأمانة تبرر

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي

أوضح مقطع متداول وجود أغنام كبيرة في السن ومصابة ببعض الأمراض الجلدية، مجهزة للذبح لصالح الملاحم في مدينة تبوك في مسلخ المنطقة الصناعية.

وقام أحد الأشخاص بتصوير هذه الأغنام المُعدة للذبح والتوزيع ويظهر عليها الجرب والهزال وكبر السن مما أثار حفيظة المواطنين ومرتادي الملاحم.

بدورها قالت أمانة تبوك في بيان عبر حسابها على تويتر إن جميع الذبائح الإناث الكبيرة في السن يتم معاينتها من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وإصدار تصاريح بذبحها داخل المسلخ ويتم تسجيل أرقام خاصة بالذبائح المصرح لها مع تعليق الأرقام على الذبائح ويكون التصريح بسبب كبر سنها أو عدم قدرتها على الإنتاج.

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وأضافت أنه بالنسبة لالتهاب الخصية تم ملاحظته أثناء الكشف الظاهري عند استلام الذبائح من المتعهد للملاحم ليتبين بعد الذبح وجود تلف والتصاقات بين البربخ والخصية والغشاء المحيط وتم إعدام الأعضاء التناسلية المصابة كاملة والكبد والأمعاء والأعضاء اللمفاوية ومن ثم تم السماح بتداول باقي اللحوم لعدم تأثرها بالإصابة وعدم وجود أدنى خطورة على المستهلك.

وتابع البيان: بشأن الجرب – القرع الجلدي تبين أثناء الكشف الظاهري قبل الذبح أن الإصابة بالذبيحة لا تتجاوز 10 % من الجلد وفي هذه الحالة يتم السماح بالذبح ويتم فحصها بعد الذبح وتبين عدم وجود أي إصابات باللحم الخاص بالذبيحة أو هزال ليتم السماح بتداول لحمها ويتم ذلك بناء على الكشف البيطري بعد عملية الذبح.