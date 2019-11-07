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2019-11-07 فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية لاتفيا متابعات الخليج 365 - الرياض استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش. Advertisements وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.







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