صور.. عمالة مخالفة تصنع مشغولات الذهب في منزل شعبي بالقنفذة

متابعات الخليج 365 - القنفذة

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار عمالة مخالفة من جنسية آسيوية حولت منزلًا شعبيًا بمحافظة القنفذة إلى معمل غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية وذلك بناء على بلاغ ورد للوزارة حيث ضبطت بحوزة العاملين في المقر أدلة مادية ومستندات ومبالغ مالية وختم يعود لمؤسسة تزاول نشاطًا لا يخص تصنيع المشغولات مما يؤكد وجود شبهة تستر تجاري.

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كما تم ضبط وحجز كمية من المشغولات الذهبية المصنعة أعدت للبيع تمت إحالة عينات منها لمختبرات الفحص والجودة للتحقق من جودة العيار.