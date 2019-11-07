- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم القيادة تهنئ الشيخ خليفة بن زايد بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القيادة تهنئ الشيخ خليفة بن زايد بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للإمارات
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لأخية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في سموه رئيساً للمجلس.
وقال الملك المفدى :” يسرنا بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في سموكم رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، أن نبعث لسموكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في سموه رئيساً للمجلس.
وقال سمو ولي العهد :” يسعدني بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في سموكم رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق “.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الشيخ خليفة بن زايد بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.