شاهد الصور.. وفاتان وإصابتان في حادث مؤلم بإسكان الحصمة جازان

2019-11-07

متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بجازان صباح اليوم حادث سير مروعاً على طريق إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالحصمة التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان، نتج عنه حالتا وفاة وإصابتان حرجتان للغاية وتم نقلهم إلى مستشفى أحد المسارحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي: تلقت غرفة العمليات صباح اليوم الخميس في تمام الساعة ٧٫١٦ دقيقة بلاغاً على الرقم (٩٩٧) عن حادث تصادم بين سيارتين على طريق إسكان الحصمة مقابل الإسكان التابع لمحافظة أحد المسارحة، وتم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث بإشراف الدكتور عادل عريشي مدير الإدارة الطبية وعند وصول الفرق تبين وجود حالتي وفاة بينهما طفل، وإصابتان حرجتان.

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وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابَين ونقلهما إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج، بينما نُقل المتوفيان إلى ثلاجة الموتى عن طريق فرق الهلال الأحمر.