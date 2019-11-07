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نظمت عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، الخميس؛ ورشة تعريفية بنظام قياس أداء الأفراد، ضمن خطط الجامعة للحوكمة؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بحضور مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف، د. عبدالله العتيبي، ووكيل الجامعة د. حسين العبدلي.
واستهلّت الورشة التي استهدفت عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام خمس كليات وست عمادات مساندة؛ بكلمة لعميد الجودة د. صالح عواجي، أوضح فيها الدافع لإصدار هذا النظام وتطبيقه؛ حيث ينعكس بشكل إيجابي على الجامعة ومخرجاتها.
يذكر أن الورشة قدّمها: وكيل عمادة الجودة لشؤون الاعتماد د.ماجد السناني، ووكيل كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية د. وائل بن فواز دخيل، وجرى خلالها التعريف بأهداف النظام وأهميته والفئة المستهدفة منه، واستعراض نماذج التقييم المتعلقة بالنظام وآلية العمل عليها.
الجامعة الإسلامية
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 05:34 PM
ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030الجامعة الإسلامية تنظم ورشة عن نظام قياس أداء الأفراد
نظمت عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، الخميس؛ ورشة تعريفية بنظام قياس أداء الأفراد، ضمن خطط الجامعة للحوكمة؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بحضور مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف، د. عبدالله العتيبي، ووكيل الجامعة د. حسين العبدلي.
واستهلّت الورشة التي استهدفت عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام خمس كليات وست عمادات مساندة؛ بكلمة لعميد الجودة د. صالح عواجي، أوضح فيها الدافع لإصدار هذا النظام وتطبيقه؛ حيث ينعكس بشكل إيجابي على الجامعة ومخرجاتها.
يذكر أن الورشة قدّمها: وكيل عمادة الجودة لشؤون الاعتماد د.ماجد السناني، ووكيل كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية د. وائل بن فواز دخيل، وجرى خلالها التعريف بأهداف النظام وأهميته والفئة المستهدفة منه، واستعراض نماذج التقييم المتعلقة بالنظام وآلية العمل عليها.
، الجامعة الإسلامية تنظم ورشة عن نظام قياس أداء الأفراد ،
المصدر : الخليج 365
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