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حذر وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم (الخميس) من مغبة خطوات التصعيد النووي، التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة، مشددًا على أنها تثير قلقًا يجب أن يحرك كل الدول لزيادة الضغوط عليها، وذلك بعدما استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في إحدى منشآتها النووية.
وقال "بومبيو" في بيان أوردته "رويترز": "إن توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقًا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع".
ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه حان الآن وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط.
وزير الخارجية الأمريكي إيران تخصيب اليورانيوم
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 05:46 PM
طالب الدول برفض ابتزاز طهران"بومبيو" يحذر من مغبة التصعيد النووي الإيراني
حذر وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم (الخميس) من مغبة خطوات التصعيد النووي، التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة، مشددًا على أنها تثير قلقًا يجب أن يحرك كل الدول لزيادة الضغوط عليها، وذلك بعدما استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في إحدى منشآتها النووية.
وقال "بومبيو" في بيان أوردته "رويترز": "إن توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقًا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع".
ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه حان الآن وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط.
، "بومبيو" يحذر من مغبة التصعيد النووي الإيراني ،
المصدر : الخليج 365
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