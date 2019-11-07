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بدأت الهيئة العامة للطيران المدني خطواتها العملية ضمن برنامج تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية، وذلك بإطلاق حزمة من البرامج التطويرية والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي بما يخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني.
وتأتي من بين هذه البرامج المطبقة زيادة عدد الوجهات في بعض المطارات التي تشهد نسبة نمو متزايدة ومنها مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم، حيث من المقرر إطلاق أول رحلة دولية لشركة طيران العربية مصر، والتي تم إدراجها ضمن جدول الرحلات.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه سيتم تسيير أربع رحلات في الأسبوع بواقع رحلة يومياً لخدمة الراغبين في السفر وذلك خلال الأيام "الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت"، وسيكون موعد وصولها اليوم الساعة 11 مساءً وإقلاعها الساعة 11:50 مساءً.
ويأتي ذلك ضمن برامج الهيئة لدفع عجلة نمو الرحلات أكثر في المطارات ذات نسبة النمو العالية، وفي المقابل وضع المعالجات اللازمة للمطارات منخفضة الحركة لإيجاد الحلول لرفع نسبة النمو في الحركة الجوية وحركة المسافرين ومن ثم التوجه نحو فتح المزيد من الرحلات الدولية.
يشار الى أنه تم مؤخرًا تدشين خط رحلات للخطوط الجوية الكويتية مباشرة بين الكويت والقصيم؛ بداية من شهر أكتوبر 2019، وذلك بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا.
وتعمل الهيئة على تطوير شبكة المطارات الدولية والداخلية، لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة، وبناء منظومة مطارات حديثة توفر خدمات عصرية متقدمة، بما يعزز الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بجودة عالية، وتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم بالمطارات واستيعاب الطلب المتزايد على الحركة الجوية، بالإضافة إلى تطوير أسلوب العمل ومنهجية حماية العملاء وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.
الهيئة العامة للطيران المدني
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 05:23 PM
تهدف إلى رفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب"الطيران المدني" يطلق عدة برامج لتطوير مطارات المملكة.. هذه أهمها
بدأت الهيئة العامة للطيران المدني خطواتها العملية ضمن برنامج تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية، وذلك بإطلاق حزمة من البرامج التطويرية والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي بما يخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني.
وتأتي من بين هذه البرامج المطبقة زيادة عدد الوجهات في بعض المطارات التي تشهد نسبة نمو متزايدة ومنها مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم، حيث من المقرر إطلاق أول رحلة دولية لشركة طيران العربية مصر، والتي تم إدراجها ضمن جدول الرحلات.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه سيتم تسيير أربع رحلات في الأسبوع بواقع رحلة يومياً لخدمة الراغبين في السفر وذلك خلال الأيام "الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت"، وسيكون موعد وصولها اليوم الساعة 11 مساءً وإقلاعها الساعة 11:50 مساءً.
ويأتي ذلك ضمن برامج الهيئة لدفع عجلة نمو الرحلات أكثر في المطارات ذات نسبة النمو العالية، وفي المقابل وضع المعالجات اللازمة للمطارات منخفضة الحركة لإيجاد الحلول لرفع نسبة النمو في الحركة الجوية وحركة المسافرين ومن ثم التوجه نحو فتح المزيد من الرحلات الدولية.
يشار الى أنه تم مؤخرًا تدشين خط رحلات للخطوط الجوية الكويتية مباشرة بين الكويت والقصيم؛ بداية من شهر أكتوبر 2019، وذلك بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا.
وتعمل الهيئة على تطوير شبكة المطارات الدولية والداخلية، لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة، وبناء منظومة مطارات حديثة توفر خدمات عصرية متقدمة، بما يعزز الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بجودة عالية، وتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم بالمطارات واستيعاب الطلب المتزايد على الحركة الجوية، بالإضافة إلى تطوير أسلوب العمل ومنهجية حماية العملاء وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.
، "الطيران المدني" يطلق عدة برامج لتطوير مطارات المملكة.. هذه أهمها ،
المصدر : الخليج 365
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