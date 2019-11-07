الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامة بدون موافقة الكفيل عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تسعي المملكة العربية السعودية في الأوان الأخيرة لتطوير الخدمات الإلكترونية لديها، لتسهيل الإجراءات على المواطنين المقيمين والوافدين، دون الحاجة للذهاب للمصالح الحكومية وتضييع الوقت والجهد في ذلك، وعليه فقد فعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة وذلك عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت، نرفق لكم أسفل هذا المقال رابط وطريقة الاستعلام.

استعلام عن نقل كفالة عامل وافد

جدير ذكره أن موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية مثل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والضمان الاجتماعي وغيره من الخدمات، أما عن خدمة نقل كفالة عامل وافد فقد تتم نقل الكفالة من كفيل قديم إلي جديد بسهولة عبر موقع وزارة العمل، نرفق لكم أدناه طريقة الاستعلام الصحيحة.

رابط نقل الكفالة دون موافقه الكفيل

يمكن نقل كفالة عامل وافد دون موافقة الكفيل باتباع الخطوات المرفقة أدناه:-