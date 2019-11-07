السعودية اليوم / مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي ممثل المنظمة الدولية للهجرة في منطقة الخليج



الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

التقى مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي في مقر المركز بالرياض اليوم، ممثل المنظمة الدولية للهجرة في منطقة الخليج السفير حسن عبدالمنعم مصطفى.

وقدم الدكتور عقيل الغامدي شرحًا عن البرامج التي نفذها المركز في 45 دولة حول العالم وبالأخص اليمن، مؤكدًا حرص المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل التعاون بين الجانبين لتقديم العون للاجئين.

وشكر ممثل المنظمة في الخليج بدوره المركز لتقديمه المساعدات في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية.

// انتهى //

16:30ت م

0206



الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسالتقى مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي في مقر المركز بالرياض اليوم، ممثل المنظمة الدولية للهجرة في منطقة الخليج السفير حسن عبدالمنعم مصطفى.وقدم الدكتور عقيل الغامدي شرحًا عن البرامج التي نفذها المركز في 45 دولة حول العالم وبالأخص اليمن، مؤكدًا حرص المملكة العربية السعودية على دعم ورعاية اللاجئين سواءً كانوا داخل المملكة أو كانوا لاجئين في بلاد أخرى؛ حيث يعاملون كزائرين وضيوف أعزاء علينا، حيث يقوم المركز بدعمهم بما يحتاجونه من رعاية وغذاء ودواء.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل التعاون بين الجانبين لتقديم العون للاجئين.وشكر ممثل المنظمة في الخليج بدوره المركز لتقديمه المساعدات في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية.// انتهى //16:30ت م0206

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