

حائل 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بمكتبه بالمدينة الجامعية اليوم وفدًا من الهيئة العامّة للسياحة والتراث الوطني برئاسة مدير عام هيئة السياحة بالمنطقة زياد بن عيادة المصيول .

وبحث الطرفان خلال الاستقبال أهمية التعاون بين الجامعة وهيئة السياحة والتراث الوطنيّ و سبل التعاون في الأعمال المشتركة بالأبحاث والتنقيبات في المواقع الأثريّة بالمنطقة بمشاركة طلاب الجامعة .

كما ناقش الجانبان مشاركة طلاب كليّة الهندسة المعمارية بدراسة تطوير المواقع السياحية بالمنطقة .

// انتهـى //

16:03ت م

0195





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جامعة حائل يستقبل وفدًا من الهيئة العامّة للسياحة والتراث الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.