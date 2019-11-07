السعودية اليوم / ديوان المظالم يقيم برنامجاً تأهيلياً لإعداد وتهيئة الموظفين الجدد



الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أقامت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم هذا الأسبوع برنامجاً تأهيلياً لمدة 5 أيام لاستقبال وإعداد الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم حديثاً بديوان المظالم على وظائف المرتبتين الرابعة والسادسة.

ويهدف البرنامج إلى تهيئة الموظفين الجدد للعمل بإدارات ومحاكم ديوان المظالم وتعريفهم بالأنظمة والإجراءات والقواعد المتبعة، وكذلك مسؤوليات الأعمال اليومية التي سيمارسونها ـ بإذن الله ـ، كما يهدف إلى إعداد واستقبال الموظف الجديد وتمهيده لتلقي ثقافة العمل بما يُسهم - بمشيئة الله – في تحقيق النتائج المرجوة.

واحتوت أعمال البرنامج الذي أقيم بالتزامن في جميع محاكم الديوان وفي مقره الرئيسي بالرياض ـ على عرض تعريفي عن ديوان المظالم، ثم عرض مرئي عن الحقوق والواجبات الوظيفية، ثم فتح باب النقاش للاستفسارات لدى الموظفين الجدد والإجابة عليها.

كما شمل البرنامج عرضًا وشرحًا لنظام الاتصالات الإدارية والبوابة الداخلية لديوان المظالم (بوابتي) التي يعتمد عليها الديوان بشكل رئيس في إنجاز أعماله، مع تطبيق عملي تجريبي لكيفية توجيه المعاملات بين الإدارات والمحاكم، وإجراءات العمل.

// انتهى //

16:02ت م

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