فيديوجراف.. حصاد الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وشهدت نتائج مفاجئة وكبيرة، أبرزها فوز ريال مدريد الإسباني على جالاطا سراي التركي بنتيجة 6-0، في إطار منافسات المجموعة الأولى.

ورفع الريال رصيده إلى 7 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد جالاطا سراي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة ذاتها، حسم باريس سان جيرمان الفرنسي تأهله لثمن النهائي بالفوز على كلوب بروج البلجيكي، بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة.

وتأهل بايرن ميونيخ الألماني لدور الـ16 بفوزه على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد، محققا العلامة الكاملة حتى الآن في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن توتنهام هوتسبير الإنجليزي الوصيف، الذي فاز على النجم الأحمر الصربي، بنتيجة 4-0.

وتأجل تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي للدور المقبل، بعدما سقط في فخ التعادل أمام أتالاتنا الإيطالي، بنتيجة 1-1، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق 5 نقاط عن دينامو زغرب الكرواتي الوصيف.

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وخطف يوفنتوس الإيطالي فوزا قاتلا أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في اللحظات الأخيرة، بهدف البرازيلي دوجلاس كوستا، ليتأهل إلى ثمن النهائي، بعدما ارتفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الإسباني الوصيف الذي خسر من باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 1-2، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا على حساب جينك البلجيكي بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن نابولي الإيطالي الذي تعادل مع ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 1-1.

وفي المجموعة السابعة، حقق لايبزيج الألماني فوزا صعبا خارج أرضه أمام زينيت الروسي، بنتيجة 2-0، فيما فاز أولمبيك ليون الفرنسي على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-1، ليرفع برصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن لايبزيج الألماني المتصدر.

وسقط برشلونة الإسباني في فخ التعادل أمام سلافيا براج التشيكي بنتيجة 0-0، فيما خسر إنتر ميلان الإيطالي من مضيفه بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-3، في إطار منافسات المجموعة السادسة.

وتعادل تشيلسي الإنجليزي مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-4، في مباراة مثيرة للغاية، فيما حقق فالنسيا فوزا كبيرا على ليل الفرنسي بنتيجة 4-1، ضمن مباريات المجموعة الثامنة.