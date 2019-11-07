أحمد حلمي يتحدث في حكايا مسك عن تجربته السينمائية والفنية

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت فعاليات مبادرة “حكايا مسك” التي ينظمها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” خلال اليومين الأولى نحو 920 ساعة تدريبية وحوارية للزوار كافة، ولجميع الفئات العمرية، قام بها أسماء بارزة في عالم الإنتاج المرئي من صناع محتوى ومختصين سينمائيين ومنتجين، حيث تعرف زوار المبادرة من خلالها على تفاصيل إنتاج المحتوى المرئي من التحضير حتى الإنتاج.

وشهدت الجلسات الحوارية الكثير عبر منصة حكايا المفتوحة التي تستقبل الحضور دون الحاجة للتسجيل، تجارب مختلفة منها ما يتعلق بالعاملين في القنوات الفضائية وقصصهم خلف الكواليس، وكذلك فقرات مختلفة للحديث عن أبرز الأفلام السينمائية الشهيرية التي حققت مبيعات عالية حول العالم.

Advertisements

وتحدث أبرز المتخصصين خلال المنصة التي روعي فيها الجمهور من فئة الصم بوجود مترجم بلغة الإشارة، في مجالات عدة كاقتصاد السينما وأبرز الصعوبات في الإنتاج، إلى جانب النقاشات التي تجيب عن أسئلة مختلفة حول الأفضلية في تقديم المنتج السينمائي وهل لشاشات التلفاز الأثر الأكبر أم أن المسرح المفتوح هو الأكثر شعبية.

وتحدث مجموعة من مذيعي القنوات الفضائية عن تجربة عملهم في الأماكن الخطرة، كما تناولوا قصصهم مع الضيوف والملفات التي ناقشوها على الهواء وكيف جرى الإعداد لها وما هي الظروف التي تكتنف البث المباشر للأخبار.

واستضافت منصة “حكايا مسك” جلسة حوارية بعنوان “الإعلان التليفزيوني .. القيم والطموح” ناقشت صناعة الإعلان على المستوى المحلي والعالمي في إطار المحافظة على القيم واحترامها من خلال مدى ملائمة مادة الإعلان لعادات وقيم المجتمع التي تعرض عليه.

وشهدت المنصة حديث، محمد الحماد، أحد ملاك شركات الإعلان الذي يُعد من أوائل العاملين في هذا المجال، عن فن صناعة الإعلان التلفزيوني والمراحل التي يمر بها انطلاقاً من الفكرة مروراً بعملية الإنتاج والإخراج, مشيراً إلى أن فكرة الإعلان يشترط فيها أن تكون إبداعية وفي نفس الوقت تلائم قيم مجتمعنا الإسلامي، فقد تجد أفكار عالمية عبقرية لكنها تتعارض مع ثقافتنا وأعرافنا فبالتالي لا يمكن تطبيقها لدينا.



وتستضيف منصة “حكايا مسك” اليوم فنان الكوميديا المصري أحمد حلمي، للحديث عن تجربته السينمائية والفنية، مستعرضًا من خلالها مشاركاته ومشواره الفني في أكثر من 25 فيلمًا، وعدة مسلسلات، ومسرحية واحدة ويدير الجلسة الحوارية الفنان يوسف الجراح، وذلك في السابعة من مساء اليوم الخميس بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتشتمل “حكايا مسك” إحدى مبادرات مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر إلى الاثنين المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعده، والمنتج الصغير، وسوق حكايا، والمنصة، وحكايا إعلام، وعربات الطعام، وحكايا تك، وفقرات خطوات، والجلسات الحوارية، وعروض الأفلام, وتتميز النسخة الجديدة من حكايا بـ”الرحلة التفاعلية”، إذ تقدم رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.