شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تتسلم 13 مشروعاً مدرسياً لاستيعاب 7740 طالباً وطالبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوضح وكيل وزارة التعليم للمشاريع التعليمية المهندس عبدالرحمن الشايع، أن الوزارة بصدد تسلُّم 13 مشروعاً تعليمياً في عدد من مناطق الممملكة خلال الشهر الجاري من العام 2019، ستشكل رافداً إضافياً للمباني المدرسية في عددٍ من إدارات التعليم بطاقة استيعابية 7740 طالبا وطالبة.

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وقال الشايع إن قائمة المشاريع المتوقع تسلمها تضم خمسة مشاريع في الرياض بطاقة استيعابية تبلغ 2400 طالب و1620 طالبة، بنسبة إنجاز تبلغ 100%، ومشروع مبنى تعليمي للبنات في محافظة الزلفي بطاقة استيعابية تبلغ 120 طالبة ونسبة إنجاز 97%، وكذلك مشروعا تعليميا للبنات في محافظة شقراء بطاقة استيعابية تبلغ 180 طالبة ونسبة إنجاز 97%.

وأكد الشايع تسلُّم مشروعين تعليميين في مكة المكرمة بطاقة استيعابية تبلغ 840 طالبا و420 طالبة ونسبة إنجاز 100%، ومشروع واحد للبنات في محافظة جدة بطاقة استيعابية 840 طالبة ونسبة إنجاز 97%، كذلك مشروعين تعليميين في ينبع وعسير، حيث يستوعب المشروع التعليمي في ينبع 780 طالباً وفي عسير 180 طالبة بنسبة إنجاز تبلغ 98% للمشروعين، والانتهاء من تسليم مشروع تعليمي للبنات في محافظة تبوك بطاقة استيعابية تبلغ 360 طالبة ونسبة إنجاز 100%.

ونوه الشايع إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن اهتمامات وزارة التعليم لتسريع إنجاز المباني المدرسية وتسليمها في وقتٍ قياسي، والعمل وفق خطة زمنية واضحة لتسلُّم المشاريع وتسليمها، بما يضمن تحقيق مؤشرات الأداء التي تعمل عليها وكالة المشاريع والصيانة، والإسهام في تحقيق الأهداف الموضوعة لها.