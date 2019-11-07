منح أراض سكنية للمشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395هـ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة حددت أمانة منطقة تبوك عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395 - 1396هـ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعا سكنية بمنطقة تبوك. ودعت الأمانة ممن قد استكملت بيانات منحهم، لحضور القرعة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك في معرض الأمانة الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتبوك، وفي تمام الساعة العاشرة صباحا.



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