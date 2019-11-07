محمد بن مسعود - الدمام - 75% خصم على المخالفات المرورية في دبي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-07 أعلنت شرطة دبي، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية، بخصم تبلغ قيمته 75% على كل المخالفات.

وأوضحت -وفق ما نشرته اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية- أن الخصم يتقرر حال التزام السائق منذ إطلاق المبادرة في السابع من فبراير الماضي، دون ارتكاب أي مخالفات. 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 Advertisements 01:49 PM حال التزام السائق منذ 7 فبراير الماضي حال التزام السائق منذ 7 فبراير الماضي أعلنت شرطة دبي، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية، بخصم تبلغ قيمته 75% على كل المخالفات.

وأوضحت -وفق ما نشرته اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية- أن الخصم يتقرر حال التزام السائق منذ إطلاق المبادرة في السابع من فبراير الماضي، دون ارتكاب أي مخالفات. ، 75% خصم على المخالفات المرورية في دبي ،

المصدر : الخليج 365

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