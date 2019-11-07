، بركان يُغرق جزيرة ويتسبب في ظهور أخرى أكبر منها ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثورته تحت البحر استمرت لمدة 18 يومًا الشهر الماضي

أدى ثوران بركان تحت الماء في منطقة أرخبيل تونغا في المحيط الهادي إلى إغراق جزيرة صغيرة، وتسبب في ظهور جزيرة أكبر بثلاثة أضعاف من تلك التي غرقت.

ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، قالت عالمة الجيولوجيا تانييلا كولا، التي شاركت في تقرير أعده جيولوجيون من الهيئة الجيولوجية في تونغا: عرض الجزيرة الجديدة يقدر بحوالي 100 متر وطولها نحو 400 متر، وتقع على بعد 120 متراً من جزيرة "لاتيكي" الصغيرة الغارقة.

ونجمت الجزيرة عن ثورة بركان تحت البحر الشهر الماضي استمرت لمدة 18 يوماً، وذلك في منطقة معروف عنها أنها نشطة زلزالية وبركانية.

وتقع الجزيرة الجديدة بين جزيرتي "كاو" و"لاتي" ضمن مجموعة جزر "هاءباي" في المحيط الهادي. وتظهر صور الأقمار الصناعية، على اليسار، غازات تنطلق من البركان تحت الماء.

يشار إلى أن أرخبيل تونغا يوجد في منطقة حزام النار، وهي منطقة في المحيط الهادي تشتهر بوجود زلازل وبراكين نشطة، ومسؤولة عن 90% من زلازل العالم.

وفي العام 2014، أدى بركان نشط تحت البحر إلى تكون جزيرة تونغا الشمالية، وهي موطن لنباتات وللعديد من الطيور حاليًا.بركان المحيط الهادي إغراق جزيرة