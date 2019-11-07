، "التعليم": خطة زمنية لإنجاز المباني وتسليمها في وقتٍ قياسي ،

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أعلن وكيل وزارة التعليم للمشاريع التعليمية المهندس عبدالرحمن الشايع أن الوزارة بصدد استلام 13 مشروعاً تعليمياً في عدد من مناطق المملكة خلال الشهر الجاري من العام 2019، ستشكل رافداً إضافياً للمباني المدرسية في عددٍ من إدارات التعليم بطاقة استيعابية 7740 طالب وطالبة.
وقال "الشايع": قائمة المشاريع المتوقع استلامها تضم خمسة مشاريع في الرياض بطاقة استيعابية تبلغ 2400 طالب و 1620 طالبة بنسبة إنجاز تبلغ 100%، ومشروع مبنى تعليمي للبنات في محافظة الزلفي بطاقة استيعابية تبلغ 120 طالبة ونسبة إنجاز 97%، وكذلك مشروع تعليمي للبنات في محافظة شقراء بطاقة استيعابية تبلغ 180 طالبة ونسبة إنجاز 97%.
وأكد استلام مشروعين تعليميين في مكة المكرمة بطاقة استيعابية تبلغ 840 طالباً و420 طالبة ونسبة إنجاز 100%، ومشروع واحد للبنات في محافظة جدة بطاقة استيعابية 840 طالبة ونسبة إنجاز 97%، وكذلك مشروعان تعليميان في ينبع وعسير، حيث يستوعب المشروع التعليمي في ينبع 780 طالباً وفي عسير 180 طالبة بنسبة إنجاز تبلغ 98% للمشروعين، والانتهاء من تسليم مشروع تعليمي للبنات في محافظة تبوك بطاقة استيعابية تبلغ 360 طالبة ونسبة إنجاز 100%.
وأضاف: هذه المشروعات تأتي ضمن اهتمامات وزارة التعليم؛ لتسريع إنجاز المباني المدرسية وتسليمها في وقتٍ قياسي، والعمل وفق خطة زمنية واضحة لاستلام المشاريع وتسليمها؛ بما يضمن تحقيق مؤشرات الأداء التي تعمل عليها وكالة المشاريع والصيانة، والإسهام في تحقيق الأهداف الموضوعة لها.وزارة التعليم عبدالرحمن الشايع
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 03:51 PM
ستشكل رافداً إضافيًا بطاقة استيعابية 7740 طالباً وطالبة
أعلن وكيل وزارة التعليم للمشاريع التعليمية المهندس عبدالرحمن الشايع أن الوزارة بصدد استلام 13 مشروعاً تعليمياً في عدد من مناطق المملكة خلال الشهر الجاري من العام 2019، ستشكل رافداً إضافياً للمباني المدرسية في عددٍ من إدارات التعليم بطاقة استيعابية 7740 طالب وطالبة.
وقال "الشايع": قائمة المشاريع المتوقع استلامها تضم خمسة مشاريع في الرياض بطاقة استيعابية تبلغ 2400 طالب و 1620 طالبة بنسبة إنجاز تبلغ 100%، ومشروع مبنى تعليمي للبنات في محافظة الزلفي بطاقة استيعابية تبلغ 120 طالبة ونسبة إنجاز 97%، وكذلك مشروع تعليمي للبنات في محافظة شقراء بطاقة استيعابية تبلغ 180 طالبة ونسبة إنجاز 97%.
وأكد استلام مشروعين تعليميين في مكة المكرمة بطاقة استيعابية تبلغ 840 طالباً و420 طالبة ونسبة إنجاز 100%، ومشروع واحد للبنات في محافظة جدة بطاقة استيعابية 840 طالبة ونسبة إنجاز 97%، وكذلك مشروعان تعليميان في ينبع وعسير، حيث يستوعب المشروع التعليمي في ينبع 780 طالباً وفي عسير 180 طالبة بنسبة إنجاز تبلغ 98% للمشروعين، والانتهاء من تسليم مشروع تعليمي للبنات في محافظة تبوك بطاقة استيعابية تبلغ 360 طالبة ونسبة إنجاز 100%.
وأضاف: هذه المشروعات تأتي ضمن اهتمامات وزارة التعليم؛ لتسريع إنجاز المباني المدرسية وتسليمها في وقتٍ قياسي، والعمل وفق خطة زمنية واضحة لاستلام المشاريع وتسليمها؛ بما يضمن تحقيق مؤشرات الأداء التي تعمل عليها وكالة المشاريع والصيانة، والإسهام في تحقيق الأهداف الموضوعة لها.
، "التعليم": خطة زمنية لإنجاز المباني وتسليمها في وقتٍ قياسي ،
المصدر : الخليج 365
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