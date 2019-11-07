محمد بن مسعود - الدمام - اشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء في بغداد قتل ما لا يقل عن أربعة محتجين وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد اليوم (الخميس)، بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة، حسبما نقلت "رويترز" عن مصادر في الشرطة ومستشفى. وأوضحت المصادر أن اشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء في العاصمة.العراق متظاهرين قوات الأمن 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 03:36 PM اشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء في بغداد Advertisements العراق .. مقتل 4 متظاهرين على الأقل بنيران قوات الأمن العراق .. مقتل 4 متظاهرين على الأقل بنيران قوات الأمن قتل ما لا يقل عن أربعة محتجين وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد اليوم (الخميس)، بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة، حسبما نقلت "رويترز" عن مصادر في الشرطة ومستشفى. وأوضحت المصادر أن اشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء في العاصمة. الكلمات المفتاحية ، العراق .. مقتل 4 متظاهرين على الأقل بنيران قوات الأمن ،

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