السعودية اليوم / كلية الاتصالات تعلن بدء القبول في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني



الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، عن بدء القبول في برنامج الدبلوم " الصباحي " للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1441هـ، اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى 1441/03/23 هـ , في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة سيكون من 1441/03/20 وحتى 1441/04/01هـ.

وأفادت الكلية أن القبول سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.tvtc.gov.sa)، مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أن القبول لبرامج الدبلوم في الفترة الصباحية سيكون للتخصصات المتاحة للتدريب " شبكات, وإدارة أنظمة شبكات, والبرمجيات, والاتصالات - برنامج اللغة - بكالوريوس شبكات "، وفي الفترة المسائية " بكالوريوس شبكات, وبكالوريوس برمجيات, وبكالوريوس اتصالات".

ونوه أن الكلية - ولله الحمد - حققت نجاحات كبيرة للخريجين حيث بلغت نسبة التوظيف 79% حسب الإحصائيات الأخيرة، وهو مؤشر واضح للإقبال الكبير من جهات التوظيف الحكومي والخاص والعسكري على استقطاب خريجي الكلية.

ودعا الدكتور الخليفة الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد الإلكتروني

// انتهى //

15:39ت م

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الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، عن بدء القبول في برنامج الدبلوم " الصباحي " للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1441هـ، اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى 1441/03/23 هـ , في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة سيكون من 1441/03/20 وحتى 1441/04/01هـ.وأفادت الكلية أن القبول سيكون على موقع المؤسسة، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.tvtc.gov.sa)، مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أن القبول لبرامج الدبلوم في الفترة الصباحية سيكون للتخصصات المتاحة للتدريب " شبكات, وإدارة أنظمة شبكات, والبرمجيات, والاتصالات - برنامج اللغة - بكالوريوس شبكات "، وفي الفترة المسائية " بكالوريوس شبكات, وبكالوريوس برمجيات, وبكالوريوس اتصالات".ونوه أن الكلية - ولله الحمد - حققت نجاحات كبيرة للخريجين حيث بلغت نسبة التوظيف 79% حسب الإحصائيات الأخيرة، وهو مؤشر واضح للإقبال الكبير من جهات التوظيف الحكومي والخاص والعسكري على استقطاب خريجي الكلية.ودعا الدكتور الخليفة الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد الإلكتروني [email protected] أو الهاتف رقم 4542565 تحويلة 367 ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.// انتهى //15:39ت م0185

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