السعودية اليوم / إغلاق ثلاثة معامل للمنتجات الغذائية في مدينة السيح



السيح 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أغلقت بلدية الخرج خلال حملتها الميدانية المكثفة اليوم ، ثلاثة معامل للمنتجات الغذائية في مدينة السيح بسبب مخالفات متعددة الاشتراطات الصحية والنظامية.

وجرى ضبط عدة مواقع جرى إنشاؤها بطرق مخالفة للاشتراطات البلدية، وأخرى تعمل دون ترخيص وتقوم بتعبئة وتسويق المنتجات بعبوات مخالفة, كما جرى على إثرها تطبيق لائحة الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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15:26ت م

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