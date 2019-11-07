السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يستقبل المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في برنامج جودة الحياة



حائل 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في برنامج جودة الحياة مشعل الرشيد .

وقدم الرشيد خلال اللقاء عرضاً يوضح أهداف برنامج جودة الحياة وحالة التقدم في تحقيق المستهدفين في البرنامج ودوره في تنميه المناطق وخصوصاً منطقة حائل وسبل التعاون في المبادرات الحالية والمستقبلية .

وقدم شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على متابعتهما سير العمل في برامج الرؤية ومنها برنامج جودة الحياة .

// انتهى //

15:23ت م

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