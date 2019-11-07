السعودية اليوم / الرئيس المصري يمنح وسام العلوم والفنون لأمين السعودية اليوم رابطة العالم الإسلامي



القاهرة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وتسلمه نيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي.

كما منح الرئيس المصري خلال احتفالية شهدتها القاهرة اليوم، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدة شخصيات من مصر والعالم الإسلامي، نظراً لما قدموه من اسهامات في إثراء الفكر الإسلامي بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.

وأكد الرئيس المصري في كلمته خلال الاحتفالية أن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية لن تثني مصر عن المضي في طريقها نحو المستقبل الأفضل عبر الوحدة والتماسك بين الشعب المصري.

// انتهى //

14:54ت م

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