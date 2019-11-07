السعودية اليوم / محافظ رجال ألمع يتفقد بلدية المحافظة



محايل 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

تفقد محافظ رجال ألمع عبد الله بن عايض العجيري أمس، بلدية المحافظة , ضمن الجولات التي يقوم بها لمختلف الإدارات الحكومية والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.

ووقف المحافظ خلال الجولة على سير العمل بالبلدية ، مستمعاً لشرح مفصل من رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ عن الخدمات التي تقدمها البلدية للأهالي والمقيمين بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها , حاثاً الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود بما يسهم في توفير احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية ، كما رأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي وناقش مع رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس المحلي عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال , فيما شهد ورشة العمل الخاصة بمشروع مركز الشباب .

// انتهى //

14:49ت م

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