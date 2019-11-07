السعودية اليوم / تعليم تبوك يستضيف "ورشة تطوير أعمال المعادلات في الميدان " بمشاركة 24 منطقة تعليمية



تبوك 10 ربيع الأول 1441هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول "بنين، وبنات"، يوم الأحد المقبل فعاليات ورشة تطوير أعمال المعادلات في الميدان، ضمن البرامج المركزية للإدارة العامة للتقويم والقبول في وزارة التعليم، وبمشاركة 24 منطقة تعليمية من مديري ومديرات الاختبارات والقبول ، وذلك بمقر القاعة العلمية بالإدارة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح مدير إدارة الاختبار والقبول بتعليم تبوك خالد أبوحوسة أن هذا الورشة تأتي ضمن حزمة من البرامج التطويرية التي تنفذها الإدارة العامة للتقويم والقبول والتي تسهم في تطوير ودعم عمل إدارات التقويم والقبول في الميدان، مضيفاً أن الورشة ستتناول دليل القبول والتسجيل بالتعليم العام ودليل المعادلات للشهادات دون الجامعية ودليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات.

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14:36ت م

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