السعودية اليوم / 194 ألف حالة تصوير طبي بـ"سعود الطبية" في 2019



الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التصوير الطبي عن إجراء أكثر من 194 ألف حالة تصوير طبي، خلال العام الميلادي الجاري .

جاء ذلك خلال فعالية مواكبة لليوم العالمي للأشعة، التي أقامها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، ودشنها المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي ،هدفت إلى تثقيف المجتمع بالأشعة وطبيعة فحوصاتها والتقنيات الجديدة المقدمة في التصوير الطبي ، وشملت الأركان الرنين المغناطيسي ، وإدارة الأرشفة الإلكترونية، والأشعة المقطعية، والطب النووي والحماية من الأشعة، والأشعة التداخلية والقسطرة، وإدارة التصوير الطبي، الموجات الصوتية، وتصوير أشعة الثدي، والأشعة السينية.

يذكر أن قسم التصوير الطبي بالمدينة مزود بأحدث التقنيات والأقسام التشخيصية الدقيقة، ويقدم خدمات في التخصصات الدقيقة مثل القسطرة التداخلية العصبية، وقسم أشعة الصدر والقلب التشخيصية، وقسم أشعة وتشخيص الأطفال، والتوسع في قسم القسطرة التداخلية للجسم، في حين يخدم القسم جميع المستشفيات الواقعة تحت مظلة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى.

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14:33ت م

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