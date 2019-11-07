شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل مديرية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019 الملك سلمان استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل.

Advertisements ووفق وكالة "واس" فقد تم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام. وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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