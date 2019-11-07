العاهل الأردني: اتفاق الرياض خطوة مهمة لاستقرار اليمن

جانب من توقيع اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية

قال ملك الأردن عبدالله الثاني إن "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي خطوة مهمة لحل سياسي شامل يحفظ وحدة اليمن واستقراره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي هنأ خلاله ملك الأردن، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنجاح جهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن الاتصال تناول أيضا "العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة، حيث جرى التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية والإسلامية".

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ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء الماضي، "اتفاق الرياض"؛ ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وحضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ووجه "اتفاق الرياض" الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ضربة موجعة للمخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.