الملك سلمان يجري مباحثات مع مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان بحث خلال الاستقبال عددا من الموضوعات ذات الاهتمام. حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وخالد بن علي الحميدان رئيس الاستخبارات العامة السعودية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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