شاهد.. طائرة تحمل رسالة أمير عسير تجوب أبها والخميس

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

حلقت صباح اليوم الخميس في سماء مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط وأحد رفيدة والجرة، طائرة تحمل رسالة شكر وتقدير من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وتحمل الطائرة رسالة الأمير للمواطنين بمنطقة عسير والتي جاء فيها (بكم يزهو الوطن) والتي انطلقت على مدى أربعة أيام بعدد من مدن المنطقة.

Advertisements

ويعبر أمير عسير من خلال هذه الرسالة الموجزة في عدد الكلمات والكبيرة في المعنى، عن شكره وتقديره للمواطنين على جهودهم وتعاونهم الدائم في المبادرات والمشاركات التي تم تنفيذها بمنطقة عسير.