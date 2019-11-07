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شاهد.. طائرة تحمل رسالة أمير عسير تجوب أبها والخميس
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
حلقت صباح اليوم الخميس في سماء مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط وأحد رفيدة والجرة، طائرة تحمل رسالة شكر وتقدير من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وتحمل الطائرة رسالة الأمير للمواطنين بمنطقة عسير والتي جاء فيها (بكم يزهو الوطن) والتي انطلقت على مدى أربعة أيام بعدد من مدن المنطقة.
ويعبر أمير عسير من خلال هذه الرسالة الموجزة في عدد الكلمات والكبيرة في المعنى، عن شكره وتقديره للمواطنين على جهودهم وتعاونهم الدائم في المبادرات والمشاركات التي تم تنفيذها بمنطقة عسير.
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