- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السجن المؤبد لسعودي تاجر في الأوكستاسي بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السجن المؤبد لسعودي تاجر في الأوكستاسي بمصر
متابعات الخليج 365 - متابعة
حكمت محكمة جنايات البحر الأحمر، إحدى محاكم الجنايات المصرية، بالسجن المؤبد على سعودي بعد أن أدانته بتهم جلب وحيازة هيروين وحشيش ومارجوانا وعقار لما يسمى بالأوكستاسي بمطار الغردقة.
وقال بيان عن وزارة الداخلية المصرية، إن الأجهزة الأمنية، أحبطت محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين والمارجوانا والحشيش وعدد من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد بحوزة المتهم ويدعى بدر ب. ب، 40 سنة، يحمل جنسيةً سعوديةً.
وأكدت التحريات اعتزامه تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر ميناء الغردقة الجوي، وهو ما اعترف به قبل خضوعه للمحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن المؤبد لسعودي تاجر في الأوكستاسي بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.