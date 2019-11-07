السجن المؤبد لسعودي تاجر في الأوكستاسي بمصر

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

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حكمت محكمة جنايات البحر الأحمر، إحدى محاكم الجنايات المصرية، بالسجن المؤبد على سعودي بعد أن أدانته بتهم جلب وحيازة هيروين وحشيش ومارجوانا وعقار لما يسمى بالأوكستاسي بمطار الغردقة.

وقال بيان عن وزارة الداخلية المصرية، إن الأجهزة الأمنية، أحبطت محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين والمارجوانا والحشيش وعدد من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد بحوزة المتهم ويدعى بدر ب. ب، 40 سنة، يحمل جنسيةً سعوديةً.

وأكدت التحريات اعتزامه تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر ميناء الغردقة الجوي، وهو ما اعترف به قبل خضوعه للمحاكمة.







