تبوك: تحديد موعد قرعة الأراضي للعسكريين المشاركين بالأردن وسورية عام 1395

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) حددت أمانة منطقة تبوك عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسورية لعام 1395 - 1396، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك. ودعت الأمانة ممن قد استكملت بيانات منحهم، لحضور القرعة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وذلك في معرض الأمانة الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتبوك، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.



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