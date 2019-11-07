شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُمكن امتلاك «بطاقتي أحوال» للشخص في وقت واحد؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الحالة النظامية حيال امتلاك المواطن أو المواطنة بطاقتين للهوية الوطنية.

وجاء توضيح «الأحوال المدنية» بعد ورود تساؤل من إحدى المغردات أشارت إلى إصدار بطاقة جديدة «بدل فاقد»، قبل العثور على البطاقة المفقودة، لترد «الأحوال المدنية» بأن امتلاك بطاقتين في وقت واحد «ممنوع».

يذكر أن «الأحوال المدنية» قد شددت في وقت سابق على أنه في حال العثور على هوية وطنية مفقودة يتم تسليمها لأقرب مكتب للأحوال المدنية، آملة عدم تصويرها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.