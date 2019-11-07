خادم الحرمين يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل. وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام. حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.



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