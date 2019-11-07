شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل: وظائف صحية شاغرة للسعوديين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأحساء)
أعلنت جامعة الملك فيصل توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة بمجمع العيادات الطبية، وترغب شغلها بمواطنين ومواطنات بمرتبة طبيب استشاري، طبيب نائب، طبيب مقيم، أخصائي أول، أخصائي، وذلك فق اشتراطات ومؤهلات محددة.
وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، أن التقدم للوظائف يشترط أن يكون المتقدمون والمتقدمات سعوديي الجنسية، وأن تتوفر لديهم الاشتراطات والمؤهلات المطلوبة.
ودعا الدكتور الزهراني الراغبين في التقدم ممن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة، التقدم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك خلال الفترة من 10 إلى 17 ربيع الأول الجاري، منوهاً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك فيصل: وظائف صحية شاغرة للسعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.