شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل: وظائف صحية شاغرة للسعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأحساء)

أعلنت جامعة الملك فيصل توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة بمجمع العيادات الطبية، وترغب شغلها بمواطنين ومواطنات بمرتبة طبيب استشاري، طبيب نائب، طبيب مقيم، أخصائي أول، أخصائي، وذلك فق اشتراطات ومؤهلات محددة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، أن التقدم للوظائف يشترط أن يكون المتقدمون والمتقدمات سعوديي الجنسية، وأن تتوفر لديهم الاشتراطات والمؤهلات المطلوبة.

ودعا الدكتور الزهراني الراغبين في التقدم ممن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة، التقدم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك خلال الفترة من 10 إلى 17 ربيع الأول الجاري، منوهاً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.