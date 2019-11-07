شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: 11 مليون ريال لمشاريع سفلتة ورصف وإنارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مشاريع سفلتة ورصف وإنارة للطرق والميادين بقيمة 11 مليون ريال، وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الأمانة لشمول مختلف المحافظات بخدمات البلدية في سبيل تحقيق تطور ملموس في خارطة البنية التحية لمحافظات عسير والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لها.

وأوضح رئيس بلدية بيشة المهندس محمد الحويطي، أن أمانة عسير تسعى إلى دعم كافة المشاريع بمحافظة بيشة، مشيرا إلى أن هذه العقود التي تم توقيعها أخيراً سلسلة من بين مشاريع أخرى، ومنها ما تم إنجازها بعدد من أحياء المحافظة المختلفة، ولازال العمل جارياً على استكمال أعمال السفلتة بأحياء محافظة بيشة والقرى التابعة لها.

وقال إن هذه المشاريع تسير وفقا للخطة والإستراتيجية التي تم وضعها لإنهائها وفقا للعقود المعتمدة، مؤكداً الحرص على تقديم أفضل خدمة ممكنة بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية بالمحافظة.