شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» ينقذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر بينبع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احمد الأنصاري (ينبع)

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، أمس (الأربعاء)، من إنقاذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر.

وأوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر، وفور تسلم البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين أنه في أحد الشعبان البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وفوراً تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز العباسي لتقديم المساعدة اللازمة، حيث تم قطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقه، وتبين بأنهما بصحة جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث بجميع ملاك الوسائط البحرية أخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.