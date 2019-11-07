«الدفاع»: فتح القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلنت وزارة الدفاع فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة، للتقديم على الوظائف من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتباراً من الأحد القادم الموافق 1441/3/13.
ودعت وزارة الدفاع الراغبين بالتقديم إلى زيارة بوابة القبول الموحد للإطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد من خلال الرابط الإلكتروني:
https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.