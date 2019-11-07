شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع»: فتح القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة الدفاع فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة، للتقديم على الوظائف من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتباراً من الأحد القادم الموافق 1441/3/13.

ودعت وزارة الدفاع الراغبين بالتقديم إلى زيارة بوابة القبول الموحد للإطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد من خلال الرابط الإلكتروني:

https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx