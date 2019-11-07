شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لعودة الحكومة.. مدرعات سعودية تنتشر في عدن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)بدأت القوات السعودية أمس (الأربعاء) أولى عملياتها في شوارع مدينة عدن في إطار مهمتها لإعادة الانتشار الذي أعلن التحالف العربي عنه مطلع الأسبوع الحالي.
وذكرت مصادر إعلامية يمنية وشهود عيان لـ«الخليج 365» أن مدرعات سعودية شوهدت تنتشر في شوارع العاصمة المؤقتة وبجوار المؤسسات الحكومية ومقرات الرئاسة والبنك المركزي، ومستشفى عدن.
وأفادت المصادر بأن ضباطا سعوديين يشرفون على عملية انتشار الجنود والآليات في عدد من الشوارع، وأوضحت أن الانتشار جاء بالتزامن مع تسليم مركز الملك سلمان للإعاثة الإنسانية 83 طنا من الأدوية لمستشفى عدن.
ويرى مراقبون يمنيون أن انتشار القوات السعودية هدفه تأمين مدينة عدن استعداداً لعودة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية خلال الأسبوع القادم، طبقا لاتفاق الرياض الذي تتولى السعودية مهمة الإشراف على تنفيذه.
ويؤكد الاتفاق على إشراف السعودية على الجوانب الأمنية وتأمين مطار عدن الدولي والميناء، بالإضافة إلى التهيئة لعودة الحكومة.
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