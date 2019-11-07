شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمني لـ«الخليج 365»: «اتفاق الرياض».. تعضيد الشراكة لمواجهة الانقلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

‏أكد السفير اليمني لدى الرياض شائع محسن الزنداني أن «اتفاق الرياض» يُعد خطوة مهمة لتحقيق الوئام ورأب الصدع بين أبناء اليمن من أجل توحيد الصفوف والعمل لاستكمال معركة استعادة سلطة الدولة‏ اليمنية من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.‏

وقال الزنداني في تصريح إلى "الخليج 365": «إن اتفاق الرياض وضع الأسس الحقيقية لاستعادة بناء مؤسسات وأجهزة الدولة وتحقيق الشراكة بين جميع الأطراف المعنية تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي».

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وشدد على ضرورة لم الصفوف والعمل الجاد لتنفيذ كامل بنود الاتفاق وتزمينه المحدد وتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، بما ينعكس إيجاباً على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف السفير اليمني أن ‏عودة الحكومة لممارسة مهماتها من العاصمة المؤقتة عدن ‏ستعزز من سلطة الدولة، وتدعم جهود التحالف العربي في مواجهة مليشيا الانقلاب الحوثية ودفعها إلى خيار السلام، والتخلي عن العنف والقبول بالحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.

ونوه بالدور الكبير والجهود الجبارة التي بذلتها السعودية وحرصها على التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.