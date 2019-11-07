السعودية | الملك سلمان يستقبل مديرة الاستخبارات المركزية الأميركية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جينا هاسبل. وتم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة، جون أبي زيد.

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