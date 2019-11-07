السعودية | السفير الأميركي يزور أيقونة الاستثمار في الرياض

شكرا لقرائتكم السفير الأميركي يزور أيقونة الاستثمار في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار السفير الأميركي بالسعودية جون أبي زيد مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، وبث حساب السفارة الأميركية مساء أمس صوراً من هذه الزيارة.

وعلق أبي زيد: "تعلمت الكثير من هذا المشروع السعودي ومساهمات أكبر الشركات الأميركية في نجاحه".

كما ظهر أبي زيد برفقة المدير التنفيذي للمركز توم ديفيس.

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إلى ذلك يعتبر المركز أيقونة الاستثمار الواعدة، بموقعه الاستراتيجي شمال العاصمة حيث يضم 59 ناطحة سحاب، وتبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع، كما يضم المركز محطة قطار كهربائية، وبنوكا محلية وعالمية وعددا من الفنادق والوحدات السكنية.



ومن المنتظر أن يحتضن مركز الملك عبدالله المالي قمة العشرين التي تعقد العام المقبل في السعودية.

في حين استقبل مركز الملك عبدالله المالي الأسبوع المنصرم حفلة عشاء ضيوف منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019.