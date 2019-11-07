محمد بن مسعود - الدمام - خادم الحرمين بحث معها عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل.

وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.الملك سلمان بن عبدالعزيز الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 02:33 PM خادم الحرمين بحث معها عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام Advertisements الملك يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الملك يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل.

وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد. الكلمات المفتاحية ، الملك يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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