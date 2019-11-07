، بحضور "الراجحي".. اتفاقية بين "خيرات" و"الأوقاف" لدعم مشاريع وبرامج الجمعية ،

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بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخرشي، والمشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي، وقعت جمعية خيرات لحفظ النعمة والهيئة العامة للأوقاف اتفاقية تعاون ومنح للجمعية لمدة سنة في مشروعي "احفظوها" و"شكر".
ويوفر مشروع "احفظوها" الأواني المعدنية والبلاستيكية ذات جودة عالية من أجل حفظ فائض الطعام وتوصيله للأسر المستفيدة.
ويهدف المشروع إلى حفظ فائض الطعام، ودعم الأسر المستفيدة التابعة للجمعية من خلال توفير الطعام، والمساهمة في حفظ وتوزيع ( 2 مليون ) وجبة سنوياً.
بينما تتمحور فكرة مشروع "شكر" حول تحويل الأسر المستفيدة إلى منتجة عن طريق توظيف عدد من أفراد الأسرة وتدريبهم على طبيعة العمل في الميدان تحت إشراف الجمعية.
ويهدف المشروع إلى توفير فرص وظيفية للأسر المستفيدة، وكفاية الأسر المستفيدة مادياً بتأمين مصدر دخل لها، وتقليل نسب البطالة والاستفادة من الأيدي العاملة.
جدير بالذكر أن "الخليج 365" هي الراعي والشريك الإعلامي لجمعية خيرات لحفظ النعمة.
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 02:26 PM
ضمن مشروعي "احفظوها" و"شكر" لمدة عام.. و"الخليج 365" الشريك الإعلامي للجمعيةبحضور "الراجحي".. اتفاقية بين "خيرات" و"الأوقاف" لدعم مشاريع وبرامج الجمعية
بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخرشي، والمشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي، وقعت جمعية خيرات لحفظ النعمة والهيئة العامة للأوقاف اتفاقية تعاون ومنح للجمعية لمدة سنة في مشروعي "احفظوها" و"شكر".
ويوفر مشروع "احفظوها" الأواني المعدنية والبلاستيكية ذات جودة عالية من أجل حفظ فائض الطعام وتوصيله للأسر المستفيدة.
ويهدف المشروع إلى حفظ فائض الطعام، ودعم الأسر المستفيدة التابعة للجمعية من خلال توفير الطعام، والمساهمة في حفظ وتوزيع ( 2 مليون ) وجبة سنوياً.
بينما تتمحور فكرة مشروع "شكر" حول تحويل الأسر المستفيدة إلى منتجة عن طريق توظيف عدد من أفراد الأسرة وتدريبهم على طبيعة العمل في الميدان تحت إشراف الجمعية.
ويهدف المشروع إلى توفير فرص وظيفية للأسر المستفيدة، وكفاية الأسر المستفيدة مادياً بتأمين مصدر دخل لها، وتقليل نسب البطالة والاستفادة من الأيدي العاملة.
جدير بالذكر أن "الخليج 365" هي الراعي والشريك الإعلامي لجمعية خيرات لحفظ النعمة.
، بحضور "الراجحي".. اتفاقية بين "خيرات" و"الأوقاف" لدعم مشاريع وبرامج الجمعية ،
المصدر : الخليج 365
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